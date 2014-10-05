وجدي غنيم ينشر صورته مع 4 من قيادات الإخوان في تركيا بعد طردهم من قطر

نشر الداعية وجدي غنيم، الأحد، صورة له مع أربعة من قيادات جماعة الإخوان من داخل مسجد «السلطان أحمد» بمدينة إسطنبول في تركيا.

وقال «غنيم» في أول تعليق له على الصورة التي نشرها عبر صفحته على «فيس بوك» بعد طرده من قطر: «من سلطان أحمد، عيد مبارك وسعيد للأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم والمسلمين في عزّة وتمكين».

وظهر بجوار «غنيم» في الصورة، عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوي الأسبق، إلى جانب الناطق باسم جماعة الإخوان، حمزة زوبع، والقياديين بالجماعة، أشرف بدر الدين، وعمرو دراج، رافعين «شعار رابعة».

من جانبه، قال عصام تليمة، على حسابه بموقع «فيس بوك»: «صلينا اليوم في مسجد السلطان أحمد، وفوجئت قبل الصلاة بخمسة أفراد ببدل زرقاء يمرون في هدوء وبينهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبعد الصلاة، سلمت عليه وعيدت عليه نيابة عنكم جميعا فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم».

يذكر أن الخمسة أشخاص الذين ظهروا في الصورة كانوا على رأس القياديين من جماعة الإخوان، الذين قيل إن السلطات القطرية طلبت منهم المغادرة في حين تمسك معظمهم بالقول: إن «قرارهم كان شخصيا»، لأسباب تتعلق بـ«استشعارهم الحرج».