بالصور:40 نجمة يغيّرنّ شكلهنّ بتسريحات مفاجئة

يعتبر الشعر من العوامل الأساسية التي تؤثر على إطلالة المرأة ككل. إذ أن اختيار اللون المناسب والقصة المختلفة، إضافة إلى شكل التسريحة يعكس شخصيات متنوّعة. لذلك، تعمد النجمات إلى تغيير تسريحاتهن بصبغات جريئة أو قصات جديدة؛ للظهور بشكل متجدّد تماماً. ما يعيد تسليط الضوء عليهن من جديد. موقع "سيدتي نت" اختار لك 40 نجمة ظهرن بتسريحات مفاجئة غيّرت شكلهنّ.

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إذا أردت تغيير إطلالتك والتجدّد مع بداية فصل جديد، ننصحك بابتكار تسريحات مختلفة عن التي كنت تعتمدينها على طريقة النجمات. لصاحبات الشعر المنسدل، يمكنكنّ اعتماد التسريحة المتموّجة على غرار Selena Gomez, Rita Ora, Michelle Rodriguez .

صبغ الشعر بألوان جديدة

تعدّدت ألوان الشعر وانتشرت الجرأة في الصبغات من الأرجواني إلى الأزرق فالأبيض والرمادي. إليك مثلاً Dascha Polanco التي فاجأتنا بالشعر الرمادي، أما Zosia Mamet, Lena Dunham, Kristen Wiig Jennifer Love Hewitt فانتقلن من الشعر البني إلى الأشقر.

واكتملت الجرأة مع Kesha التي اعتمدت ألوان قوس القزح على شعرها. أما إذا أردت تغيير لون شعرك بلون غريب، فيمكنك وضع الشعر المستعار على غرار Ashley Benson التي استعانت بالشعر الوردي المستعار.

أما اللون البلاتيني فكان من صيحات الجمال، إذ اعتمده العديد من النجمات صاحبات الشعر الأشقر العسلي، مثل: Lauren Conrad, Hilary Duff

وإذا كنت سمراء وتحبين اللون الأشقر، فلا تتردّدي في تطبيقه ،إذ يمكن أن يليق بك على غرار Giuliana Rancic. وللشعر الأحمر دور بارز في تسريحات النجمات إذ اعتمدته Demi Lovato، Britney Spears, Sarah Paulson.

تطويل الشعر القصير

بالرغم من أن الشعر القصير يعتبر من آخر صيحات الجمال لتسريحات جريئة، لكن أحياناً صاحبات الشعر القصير يشعرن بالملل،لذا يمكنكنّ الاستعانة بملحقات الشعر على طريقة Kristin Chenoweth التي انتقلت من الشعر الأشقر المتمايل القصير إلى الملحقات الاصطناعيّة البنيّة.

اعتماد قصات جريئة

تكتمل الجرأة مع النجمات اللواتي اعتدنا رؤيتهن بالشعر الطويل، وما أن أطللن بالشعر القصير حتى قلدهن العديد من النساء، Beyonce, Emma Stone, Miranda Lambert, Taylor Swift

ابتكري تسريحات تعكس شخصيتك

وهنا، يمكننا تسليط الضوء على تسريحة الضفيرة التي اعتمدتها نجمات في يومياتهنّ وحتى في السهرات والحفلات مثل Ciara، Nicole Kidman

غيّري إطلالتك بتسريحات جديدة على غرار النجمات!

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