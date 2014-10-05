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روماريو يتعهد بولاية تشريعية تاريخية حال فوزه في مجلس الشيوخ

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روماريو يتعهد بولاية تشريعية تاريخية حال فوزه في مجلس الشيوخ روماريو يتعهد بولاية تشريعية تاريخية حال فوزه في مجلس الشيوخ

ريو دي جانيرو، (إفي): تعهد لاعب كرة القدم المعتزل وعضو مجلس النواب رومايو دي سوزار فاريا بتقديم "ولاية تشريعية تاريخية" حال فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ، وذلك لدى الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والاقليمية والتشريعية.

وقال روماريو، في تصريحات صحفية عقب الادلاء بصوته، إنه حال فوزه في الانتخابات "سأقدم ولاية تشريعية تاريخية لريو دي جانيرو. ستكون سنواتي الثمانية في مجلس الشيوخ مرتفعة المستوى. لن أصيب الناخبين بالاحباط".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن روماريو، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي البرازيلي سيحصل على مقعد في مجلس الشيوخ بـ60% من الأصوات، وبفارق كبير عن منافسيه.

ولم يكشف روماريو، الذي توج بمونديال الولايات المتحدة 1994، المرشح الذي صوت له في الانتخابات الرئاسية، مارينا سيلفا، التي تنتمي لنفس حزبه أو الرئيسة الحالية ديلما روسيف التي دعمها في الانتخابات.

ودخل روماريو عالم السياسة قبل أربع سنوات، وأصبح عضو مجلس النواب الذي يحصل على أعلى أصوات في ولاية ريو دي جانيرو، بعد أن صوت له 146 ألف و859 ناخب، ما يمثل 1.84% من اجمالي الناخبين في المنطقة، والان يتطلع لشغل مقعد في مجلس الشيوخ لثماني سنوات.

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