تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة حلقات البصل الذهبية وهي وصفة سهلة التحضير ويمكنك تقديمها إلى جانب وجبات البرجر

المقادير:

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بقسماط

1 كوب دقيق

بيضة مخفوقة مع نصف كوب حليب

2 حبة بصل مقطع حلقات منقوع في ماء

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

1. نصفي البصل الحلقات من الماء جيدا ثم نغمسه في الدقيق ثم بالبيض و الحليب.

2. نغمس البصل في البقسماط وننظفه من الزوائد ونقليه في الزيت الحار الى أن تصبح الحلقات ذهبية اللون.

3. نضعه على روق المطبخ ليتصفى من الزيت ويقدم ساخنا

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