بالفيديو .. «شيتا وأبو عدس» فى أحضان حديقة الحيوان بعد غياب

أكد الدكتور عصام البطاوى مدير عام حدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن هناك عرض مجموعة من الحيوانات الوافدة حديثًا للحديقة، وهى الفهد الصياد “شيتا” وهو من الحيوانات الغائبة عن الحديقه من 15 عامًا.

وأضاف “البطاوى” فى تصريحات خاصة لـ”أونا”، أنه تم إضافة نوع جديد من الحيوانات، وهو “أبو عدس”، ويوجد ولدات جديدة بالحديقة وهى مجموعة من النسانيس وسبع البحر وفرس النهر والايل الأوربى والكبش الاروى.

وتابع “البطاوى، أن هناك تواجد مكثف لأفرد الأمن داخل وخارج الحديقة، لمواجهه أي مضايقات للزوار، والحفاظ على الحالة الأمنية، مشيرًا إلي وجود لفتات إرشادية، لتسهيل على الزوار. ​

المراسل: (محمد سيد)

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