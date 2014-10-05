«الخارجية» البريطانية: انتهاك المقاتلتين الإسبانيتين للمجال الجوي لم يشكل خطرا

أعلنت الخارجية البريطانية، الأحد، أنها على دراية بحادث دخول مقاتلتين إسبانيتين للمجال الجوي لجبل طارق، في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنها تأكدت من عدم وجود خطر على السلامة نتيجة نشاط الطائرتين.

وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية: «نحن على دراية بالحادث، كان حادثا عابرا، وتأكدنا بأنه لم يكن هناك خطر على السلامة نتيجة نشاط الطائرتين».

وأضافت أن سلطات المراقبة الجوية كانت على علم بالطائرتين الحربيتين الإسبانيتين والطائرة التجارية التي كانت في وضع الهبوط، وتأكدت سلطات المراقبة الجوية في جبل طارق من أن المقاتلتين كانتا على مسافة آمنة من الطائرة التجارية.

وقالت: «لا نزال نحقق في الحادث لضمان ما إذا كان ضمن الحق القانوني للمرور، لكن هذا الاقتحام لم يمثل ممارسة واضحة لحق الدولة».

وتطالب إسبانيا باستعادة المحمية البريطانية التي يبلغ تعداد سكانها زهاء 30 ألف نسمة، والتي تسيطر عليها بريطانيا، منذ 1713، ويتسبب هذا الخلاف بتوتر في العلاقات بين مدريد ولندن.