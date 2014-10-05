ميسي يفكر بالرحيل من إسبانيا بعد إتهامه بالتهرب الضريبي

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الأحد أن نجم برشلونة ليو ميسي يفكر جدياً بالرحيل من إسبانيا وذلك بعد إتهامه بالتهرب الضريبي لمبلغ قدره 4.1 مليون يورو، وقد رفضت المحكمة الإسبانية الإستئناف الذي تقدم به اللاعب الأرجنتيني.

المدعي العام رفض الإستئناف حيث أنه يعتقد بأن ميسي كان يعلم بالمخالفات التي كان يقوم بها والده في التهرب الضريبي، وكان ميسي قد نفى أنه على علم بالأمر حيث أن والده خورخي ميسي هو المكلف بإدارة الشؤون المالية للنجم الأرجنتيني.

وكشفت صحيفة “اس” أن ميسي لا يتفهم مقاضاته وهو الذي دفع غرامة مالية بسبب التهربي الضريبي وكان الأرجنتيني قد أصدر بيان الجمعة الماضي، موضحاً: “ليو ميسي كان دائماً بعيد عن الإدارة الاقتصادية والإيرادات الضريبية، دون مناقشة الالتزام الضريبي والذي تم دفعه”.

وأضافت نفس الصحيفة أن ميسي يعتقد بأنه قد دفع ثمن خطأه ولا يتفهم المعاملة التي يتلقاها في إسبانيا.

وأشار نفس المصدر أن أفضل لاعب في العالم أربع مرات يشعر بمطاردة في إسبانيا وذلك باللجوء لمقاضاته، ويدرس إمكانية ترك برشلونة بعد نهاية هذا الموسم.