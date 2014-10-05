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رئيس الإمارات يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر

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بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأحد، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، معربا عن أصدق التهاني وأبلغ التمنيات لمصر بهذه المناسبة التاريخية التي قدم فيها أبناء بطولات وتضحيات أعادت الثقة إلى نفوس أبناء الأمة العربية، مثمنًا الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في رفع راية العرب خفاقة ومواجهة التحديات التي تشهدها الأمة.

وجاء في نص البرقية: أن «هذه الذكرى المجيدة رسمت طريقا مفعما بالأمل والروح الوطنية العالية للشعب المصري، والشعوب العربية تستلهم منها دروسا وعبر أمام التحديات الراهنة التي تحيط بأمتنا العربية، والتي تستدعي منا جميعا الالتفاف والتآزر والوقوف صفًا واحدًا لمواجهتها، وفي مقدمتها، الإرهاب الذي أصبح اليوم ظاهرة دولية ولحفظ عالمنا العربي من الأطماع المحيطة بمقدراته وشعوبه».

وأشار رئيس دولة الإمارات إلى أن مصر تعود بقوة إلى مكانها الطبيعي في زخم تصدي الأمة العربية لكافة التحديات التي تواجهها، مضيفا، أن «مصر القوية المزدهرة تمثل المخزون الاستراتيجي الأكبر للعرب ولنهضتهم».

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا ماضية على هذا النهج وفي دعم مصر، إدراكًا منها لمحورية موقع مصر، ودورها في سائر المفارق التاريخية التي يشهدها عالمنا العربي.

وأضاف: «أننا إذ ننتهز هذه المناسبة الوطنية، فإننا نترحم على أرواح ودماء الشهداء الذين سقطوا على أرض معركة العز والكرامة وهم يسطرون ببذلهم وعطاءهم أروع سطور المجد والتضحية، داعيا الله أن يوفقكم يا فخامة الرئيس السيسي لمواصلة تحقيق آمال الشعب المصري في المزيد من التقدم والازدهار، ولمصر الرفعة والرقي كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم».

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام»، برقيتي تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017