نجوى الدردير: هكذا سحرت أمل علم الدين جورج كلوني بأناقتها

تتمتع الجميلة أمل علم الدين بجاذبية خاصة لا يختلف عليها شخصان، فقد أوقعت العازب الأشهر في العالم جورج كلوني، وحطمت بذلك آمال العديد من الفتيات.

وفي هذا الموضوع تحدثنا خبيرة المظهر نجوى الدردير عن إطلالات أمل علم الدين، حيث تقول: تمتاز أمل علم الدين بالجمال العربي، كما تتمتع بسيقان رفيعة وطويلة، ومع أنها من ذوات جسم الموزة الذي لا يحتوي على خصر نحيف إلا أنها أظهرت ذكاء شديداً في التعامل معه، حيث أنني لم أميز قالب جسمها الحقيقي إلا بعد التدقيق في الصور، وهنا نتعلم الموديلات والتصاميم التي تناسب جسم الموزة من أمل علم الدين.

1- ظهرت أمل بفستان Dolce & Gabbana خلال أيام زفافها مؤخراً، واختارت الخطوط السوداء الطويلة التي أعطتها الطول في الجزء السفلي، بينما نجحت في اختيار الخطوط العرضية في الجزء العلوي، والتي تعطيها بعض الحجم.

2- فستان Alexander McQueen الأحمر كان جميلاً جداً، حيث أن الطبعات والقصة أضافت المنحنيات إلى جسمها.

3- الفستان الوردي من Giambattista Valli كان قصيراً للغاية، وهذا العيب أظهر طول فخذيها بشكل غير جذاب، وكان من الأفضل لو ارتدته أطول بقليل.

4- أعطى هذا اللوك طولاً إضافياً لأمل علم الدين، وهي ليست بحاجة لذلك، ولكن اختيار الحزام كان ناجحاً، إذ حدد خصرها بشكل جميل.

5 - إطلالة رائعة بهذا الفستان في زفاف أحد أصدقائها، حيث أن اللون والتصميم كانا جميلين وناسباها بشكل ممتاز.

6- أنصح أمل بالابتعاد عن ارتداء اللون الواحد، إذ يعطيها مظهراً أطول وأنحف أكثر، وهي ليست بحاجة لذلك.

7- أعجبني تنسيق البلوزة السوداء مع البنطلون الأبيض، لكن إطلالتها تحتاج حزاماً بلون ملفت حتى يظهر خصرها أكثر.

8- الفستان المورد خيار ممتاز، حيث أخفى عدم وجود الوسط وأعطاها نعومة.

9- أنصح أمل بالابتعاد عن ارتداء الحذاء بالمقدمة المدببة، حيث يعطيها طولاً أكثر.

10- الفستان الأسود بقصة (A) كان جميلاً، ولكن لو كان مطرزاً لكان أجمل لجسمها.

11- ستايل موفق بالبنطلون البني وتنسيق اللوك، حيث أعطاها حجماً أكبر، كما أعجبني العقد الأخضر معه، إذ يظهر ذوقاً عالياً جداً.

12- اختيار موفق بالفستان الأبيض والطبعات الحمراء التي أظهرتها بلوك جميل، بالإضافة إلى أن تصميم الفستان كان مناسباً لها.

13- إطلالة رائعة جداً بالفستان الكحلي، حيث أن اللون والموديل جميلان جداً.

14- إطلالة عفوية بالجينز والكروب توب، حيث أن قصة التوب أضافت الوسط إليها.

15- نجحت أمل علم الدين في إختيار التصميم المثالي من Oscar de la Renta لحفل زفافها ، فصة الأكمام ناسبت شكل جسمها و أبرزت رسمة وجهها بينما كانت قصة A-cut مثالية لفستانها .

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