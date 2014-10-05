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مورينيو عن شجاره مع فينجر: فريقه لم يلعب جيدا

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مورينيو عن شجاره مع فينجر: فريقه لم يلعب جيدا مورينيو عن شجاره مع فينجر: فريقه لم يلعب جيدا

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن لحظة صدامه مع نظيره في أرسنال أرسين فينجر خلال فوز البلوز على المدفعجية بهدفين من دون رد.

جاري كاهيل مدافع تشيلسي ارتكب خطأ على أليكسس سانشيز صانع ألعاب أرسنال، وهو ما أشعل الأمور.

أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال توجه إلى مورينيو بعد لقطة اعتداء كاهيل على سانشيز.. واحتدت الأمور بينهما.

كان جليا أن مورينيو طلب من مدرب أرسنال العودة للمنطقة الخاصة به، وأن فينجر كان غاضبا للغاية من الاستثنائي.

وقال مورينيو عبر BeINSports بعد المباراة: "كنت أقوم بدوري بشكل طبيعي، وفينجر أيضا يقوم بدوره".

وتابع "فريقه (أرسنال) لم يكن يلعب بشكل جيد، وهو غاضب.. ثم جاء إلى المنطقة الخاضة بي".

مورينيو لم يخسر قط أمام فينجر، وذلك على مدار 12 مباراة تواجها فيها.

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