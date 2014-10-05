حكم في ورطة.. غير رأيه لصالح يوفنتوس، وطرد مدرب روما، وأهداه ركلة جزاء

تورط حكم مباراة يوفنتوس وروما في لقطات مثيرة للجدل خلال قمة الدوري الإيطالي على أرض تورينو مساء الأحد.

الحكم في البداية احتسب ركلة حرة مباشرة لأندريا بيرلو لاعب وسط يوفنتوس العائد من الإصابة.

بيرلو نفذ الركلة الحرة، لتصطد الكرة في يد مايكون دوجلاس ظهير روما الذي كان يقف في الحائط.

في البداية احتسب الحكم ركلة حرة على مايكون على حدود منطقة جزاء روما.

ثم عاد وغير رأيه، واحتسب الكرة ركلة جزاء على مايكون كونه شك أن اللاعب كان داخل منطقة جزاء روما.

خلال تلك الأزمة، ووسط اعتراضات كل اللاعبين، في البداية يوفنتوس، ثم بعد ذلك نجوم روما، ظهر مدرب الجيلاروسو رودي جارسيا.

جارسيا أشار كأنه يعزف في اتجاه الحكم، مشككا في أن قراراته ليست فقط غير سليمة، بل وموجهة لصالح يوفنتوس الذي لطالما كان متهما في تلك الأمور.

طرد الحكم رودي جارسيا، ما زاد اعتراضات فرانشيسكو توتي قائد روما.

وفي النهاية احتسب الحكم بعد دقيقتين فقط ركلة جزاء لصالح توتي، وأنذر مدافع يوفنتوس لشتشتاينر.