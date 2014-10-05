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بالفيديو.. سقوط أمطار كثيفة فوق الحجاج بمكة

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شهدت مكة المكرمة، الأحد، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم أنحاء مكة.

وقالت إدارة التحاليل والتوقعات بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن حالة السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة، وغائمة مع وجود سحب رعدية وأمطار رعدية على مشعر منى.

وأفادت الرئاسة، في بيان، الأحد، أن درجة الحرارة في مكة المكرمة تبلغ 36 درجة مئوية، والرياح جنوبية جنوبية غربية بسرعة 5 كيلو مترات في الساعة، وفي منى 33 درجة مئوية، والرياح غربية شمالية غربية بسرعة 9 كيلو مترات في الساعة.
> شهدت مدينة مكة المكرمة فرحة كبيرة من الحجاج وتهليلا وتكبيرا ودعاء، حيث اعتبر الحجاج سقوط الأمطار «رسالة خير من السماء».

وأعلنت السلطات السعودية حالة استنفار في كل أجهزة الدفاع المدنى تحسبا لزيادة الأمطار، وتحولها إلى سيول في محاولة لمواجهة أي طوارئ في هذا الأمر في كل المدن .

وكثفت السلطات من نشر سيارات شفط المياه وانتشرت طائرات الهليكوبتر لمراقبة حركة الحجيج في مكة ومنطقة المشاعر ومعدلات تأثير سقوط الأمطار على المدن.

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