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طيران الأمن السعودي يكثف طلعاته بمنى لمتابعة مناسك الحج

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طيران الأمن السعودي يكثف طلعاته بمنى لمتابعة مناسك الحج طيران الأمن السعودي يكثف طلعاته بمنى لمتابعة مناسك الحج

أكد القائد العام لطيران الأمن بوزارة الداخلية اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي، أن طائرات القيادة تواصل مهامها اليومية بطلعات مستمرة للقيام بمهام المسح الجوي والتركيز بكثافة على مشعر منى لمتابعة الكثافة البشرية أثناء نسك رمي الجمرات ومراقبة الحركة المرورية.

ونوه المسؤول السعودي -في تصريح صحفي اليوم الأحد- باستمرار الطلعات المجدولة طيلة أيام التشريق حتى نهاية اليوم الثالث عشر، مؤكدًا أن الطائرات المتواجدة في سماء العاصمة المقدسة جاهزة للإخلاء الطبي، ومزودة بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر المتخصصة ذات التأهيل العالي من الخدمات الطبية بطيران الأمن، لنقل الحالات الحرجة جواً إلى المستشفيات.

ولفت إلى أن القيادة العامة لطيران الأمن بوزارة الداخلية تتأهب لتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة مشاركتها في مهمة حج هذا العام في منطقة المدينة المنورة التي تشمل تحريك طائرات مساندة إلى المدينة المنورة تستبق تحرك الحجيج بعد أداء مناسك الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعودتهم مرة أخرى إلى المدينة المنورة.

وأفاد بأن الطائرات ستواصل مهامها بالمتابعة اليومية بطلعات مستمرة والقيام بمهام المسح الجوي لطريق المدينة المنورة- جدة السريع ومداخل منطقة المدينة المنورة من جميع الجهات والطرق المؤدية إليها ومراقبة حركة الحجاج والزوار ورصد وتحليل جميع الظواهر الأمنية والمرورية وإرسال التقارير الفورية لغرف العمليات والتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في منطقة المدينة المنورة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية المشاركة والجهات ذات العلاقة.
> أ ش أ

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