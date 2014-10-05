بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد المتنزهات فى ثانى أيام العيد

قام، ظهر اليوم الأحد، اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، بجولة تفقدة للمتنزهات بالمحافظة، من بينها حدائق أنتطونيادس وحدائق المنتزة وقلعة قيتباى وطريق الكورنيش والشواطئ، وذلك لمتابعة التواجد الأمنى فى الشوارع المزارات السياحية، وقد قام بسماع شكاوى المارة لمعرفة احتياجاتهم.

من جانبه قال اللواء أمين عز الدين، إن محافظة الإسكندرية تستقبل فى الأعياد آلاف الزائرين فى الأعياد والمناسبات، ورواد اليوم الواحد، مما يترتب عليه ضرورة تسير الطرقات العامة حتى لا يحدث تكدث مرورى، ونوه أن إدارة البحث الجنائى وقوات الإنتشار السريع المتحدثة تعمل بأقصى طاقاتها لفرض السيطرة الأمنية، لإحساس المواطنين بالأمن والأمان.