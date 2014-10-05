مصدر لبناني: سقوط قتلى في اشتباكات «النصرة» و«داعش» مع «حزب الله»

ذكر مصدر عسكري لبناني أن مسلحي «جبهة النصرة» و«داعش» شنوا، الأحد، على موقع لـ«حزب الله» بهدف فتح طريق لهم لمنطقة عسال السورية نظرا ﻷنها أفضل جغرافيا في الشتاء من جرود عرسال ﻷنها أقل ارتفاعا وبالتالي أقل برودة في الشتاء.

وقال، في تصريح، إن قتلى وجرحى الجانبين في المعارك التي مازالت تدور حتى الآن، لافتا إلى أن الجيش اللبناني لا يشارك في المعارك ﻷنه ليس له وجود في المنطقة.

وأشار إلى إن المسلحين في مأزق نظرا لأنهم موجودون في جرود عرسال، هو المناطق الجبلية الجرداء التابعة للبلدة، وهي مناطق مرتفعة للغاية مما يجعل مناخها قاسيا جدآ في الشتاء، أما منطقة عسال الورد السورية فهي أقل ارتفاعا، مما يجعلها أقل قسوة في المناخ، لافتا إلى أن عسال الورد منطقة معزولة جغرافيا وانتقال المسلحين لها يجعل خطرهم أقل على لبنان.