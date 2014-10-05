ليوناردو دي كابريو يرفض تقديم شخصية ستيف جوبز

رفض النجم العالمي Leonardo DiCaprio تقديم شخصية Steve Jobs مؤسس شركة Apple في فيلم سينمائي جديد، وقال إن السبب لا يتعلّق بالعمل أو بالدور، بل هو من قرر الإبتعاد عن التمثيل السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وكان DiCaprio البالغ من العمر 39 عاماً، والذي قيل منذ فترة أنه تسبب بإنتحار زوج صديقته، قد ناقش مشاركته في هذا العمل مع Walter Isaacson الذي كتب السيرة الذاتية لـ Jobs، قبل أن يعيد صياغتها السيناريست Aaron Sorkin.

وقبل أن يبت Leonardo، الذي يجمع 25 مليون دولار في ليلة واحدة، مسألة عدم مشاركته في العمل، كان من المقرر المباشرة بالتصوير بعد إنتهائه من تصوير مشاهده في فيلم The Revenant مع المخرج Alejandro González Iñárritu.

أما الذين تم ترشيحهم لتأدية دور الراحل Steve Jobs فهم: Matt Damon، Ben Affleck، Bradley Cooper، والبريطاني Christian Bale.

يشار إلى أن إحدى المصادر أكدت رفض Bradley Cooper للدور أيضاً بسبب إرتباطه بتصوير فيلم The Accountant، إلا أن هذا الخبر مازال غير مؤكداً.

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