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الإحصاءات تؤكد: لميس وكريم الأكثر مشاهدة في تركيا

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الإحصاءات تؤكد: لميس وكريم الأكثر مشاهدة في تركيا الإحصاءات تؤكد: لميس وكريم الأكثر مشاهدة في تركيا

الأحد 05-10-2014 18:21

يشهد الموسم الثاني من المسلسل البوليسي الرومانسي الجديد "مال أسود وعشق" لبطلته الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بلميس، نجاحاً جماهيرياً كبيراً، إلى جانب شريكها ببطولته الممثل التركي أنجين أكيوريك الشهير بكريم، حيث يحتل المركز الأول في التصنيف الأسبوعي للمسلسلات التركية الأعلى والأكثر مشاهدة.
وتفوق المسلسل على المسلسل التركي الرومانسي الناجح "القروية الجميلة" لبطلته جيزيم كاراجا الشهيرة بفتون، حيث احتل مسلسلها المركز الثاني بعده، وحل المسلسل التركي الإجتماعي "إسمي جولتيب" لبطلته عايشة بنجول الشهيرة بجميلة في "على مر الزمان" المركز الثالث ، وفق نتيجة التصنيف هذه عن الأعمال التي تعرض مساء كل يوم أربعاء في تركيا .
وتعتبر نسبة المشاهدة الأسبوعية هي صاحبة القرار الأول في نجاح وفشل الأعمال التركية، وعدم تحقيق مسلسل أي من المراتب العشر الأولى قد يهدد استمراره ويوقفه عن العرض لعدم تحقيقه نسبة مشاهدة مقبولة ترضي المعلن والقناة العارضة حصرياً له/ والتي تعوض ما تدفعه بالإعلانات المدفوعة من الرعاة الرسميين للمسلسل.

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