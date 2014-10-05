ماجد المهندس لـ"بصراحة": ألبومي الجديد في عيد الحبّ وراغب كان إضافة لـ"أراب أيدول"

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كانت هدية مميّزة من برنامج "بصراحة" وإذاعة Fame FM 99.9 للمستمعين، حيث استضافت الصحافية باتريسيا هاشم النّجم ماجد المهندس في الحلقة الثالثة، الذي أجاب عن كل الأسئلة كعادته برُقي وشفافية واحترام كبير ...

بدايةً طمأن ماجد كل محبّيه أن أزمة كسر رجله قد عدّت وهو اليوم بخير شاكراً إياهم على محبتهم واهتمامهم.

وعن ما كُتب بشأن النّحس الذي أصابه ويلاحقه منذ العام ٢٠٠٨ حتى اليوم والإلغاء المتكرّر لحفلات العيد لأسباب عديدة، وآخرها التي كانت مقرّرة في 5 و6 و8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في الكويت وبيروت والقاهرة قال: "يحزنني عدم لقاء الجمهور، فقد وصلني من روتانا ومن المنظمين أن الجمهور كان متشوقاً لرؤيتي، وأنا كنت متشوقاً أكثر للوقوف على المسرح وإسعادهم". موضحاً: "فأنا أفرح عند إحياء حفلة كما لو أنني أصدرت ألبوماً أو أغنيةً أو عملاً مصوراً جديداً، أو التقيت بشخص عزيز علي، لذلك أحزن عند إلغاء أي حفلة ولكنه قدر الله ولله يعوض... "

وعن علاقته بشركة "روتانا" وإذا كانا لا يزالان على أتمّ إتفاق و"سمن على عسل" كما صرّح في آخر مؤتمر صحفي لتجديد الشراكة بينهما، أوضح المهندس: "الحمد لله العلاقة جيدة وأوجّه تحية كبيرة للاستاذ سالم الهندي، فهو إنسان راقٍ ومتفهّم لكل طلبات الفنانين، وشهادتي مجروحة بأبو فوّاز، فهو أخ كبير وصديق عزيز وعلاقتنا تمتد لسنوات طويلة ولم يقصّر معي يوماً حتّى في الحادث الأخير الذي تعرّضت له، فقد ترك عمله وأتى ليزورني في القاهرة".

وأكّد ماجد أن ألبومه الجديد سيكون من إنتاج شركة "روتانا"، فيما لم يقرّر بعد العدد النّهائي للأغنيات، منوّهاً: "لا يهمّ إذا كان عدد الأغنيات ١٠ أو ١٧ فالأهم بالنسبة لي أن تكون الأغنيات جميلة وتحتوي على جرعة عالية من الرُقي في الكلام وفي الاختيار الجميل"

أما عن الديو الذي قدّمه مع السوبر ستار راغب علامة في إحدى حلقات برنامج "أراب ايدول" والذي لم يبصر النور، أو إن كان من المقرر أنّ يصبح أغنية رسمية فيما بعد، أوضح ماجد الموضوع قائلاً: "الاغنية في الأساس لأبو خالد الفنان الكبير راغب علامة الذي أوجّه له تحية كبيرة من خلالكم، وبالصدفة عرض عليّ أنّ نغنيها سوياً وهكذا حصل. والقرار بيده إذا أحبّ أن يصدرها رسمياً".

وعمّا إذا أحزنه خبر انسحاب راغب من برنامج "أراب أيدول" أجاب: "زعلت وما زعلت! زعلت لأن راغب إنسان أكثر من رائع وللأمانة كان إضافة كبيرة جداً لـ"أراب أيدول" بآرائه ومصداقيته وجمهوره الكبير، ولكن الانسحاب قرار شخصي ... ولا ننسى أيضاً أن وائل كفوري الذي نتابعه اليوم في البرنامج هو فنان جميل وأكثر من رائع، حتى أن آراءه دقيقة وأتمنى له كل التوفيق والنجاح الذي حصده راغب في البرنامج".

وعن طرح اسمه بسريّة ليكون ضمن لجنة تحكيم أحد برامج الهواة، أشار المهندس: "الموضوع ليس سرّياً، وللأمانة فإن كل القائمين على هذه البرامج يعرفون حقيقة هذا الكلام، ويعرفون أن إسمي قد طُرح بأكثر من برنامج، ولكن هناك عائق كبير هو أنه ليس لدي الوقت للقيام بذلك، فالموضوع يحتاج إلى تفرّغ تام، وأنا متفرغ تماماً لانجاز ألبومي، وأرجو الاً يعتبر أحد أنّ كلامي فيه إساءة بحق أي من الفنانين المشاركين في لجان التحكيم..." . بالمقابل رفض المهندس الإفصاح لباتريسيا عن اسم البرنامج الذي عرض عليه المشاركة فيه أو حتى المحطة التّي كانت ستعرضه، لأن برأيه قد يتم تأويل كلامه بشكل خاطئ.

من ناحية أخرى، ردّ ماجد المهندس على تصريح النّجمة الكبيرة نوال الكويتية في مجلة "سيدتي" باختيارها له لتقديم ديو جديد، كون إحساسه عالٍ جدا" قائلاً: " أين سأجد أحلى وأرقّ من صوت نوال؟" وتابع: "فهي أجمل ما خلق ربنا من أصوات وإحساس عالي، وأنا أشكرها من خلالكم لأنها كلّمتني منذ بضعة أيام لتطمئن علي، وأشكرها على كلامها الرائع، فهذه شهادة كبيرة من نوال، فنوال فنانة كبيرة وإضافة كبيرة لي أن أغنّي معها، فقد قرأت اللقاء وسيكون شرفاً لي أن نقدم عملاً سوياً، إذا وجدنا أغنية تناسبنا وتضيف لنا نحن الإثنين باذن الله".

وطنياً، تطرّق المهندس بالحديث إلى الحالة المريرة والقاسية التي يعاني منها اليوم الوطن العربي بأكمله فقال: " للاسف أن الألم متواصل ومستمر، فما يؤلم هو الناس الأبرياء والأرواح التي نخسرها بلا داعٍ، فهذا يعزّ علينا. لله يهونها علينا فتكون الأعياد والسنوات والأيام القادمة مليئة بالخير والأمان، فحين نفقد الأمان كل الاحتياجات الأخرى تصبح ثانوية".

وتكلّم ماجد عن علاقته بالشعب اللبناني ووجّه كلمة لكل محبيه ومعجبيه في لبنان من خلال برنامج "بصراحة" فقال لباتريسيا: "لا أستطيع أن أتكلم عن لبنان اسمحي لي أن اتغزّل بلبنان، أنا أعشق لبنان فهو جميل بكل ما فيه، جميل بأهله الرائعين وبرُقيّهم وتعاملهم وإحساسهم، وبالفنّ اللبناني الذي هو علامة فارقة في تاريخنا الموسيقي العربي، بالجو والأكل والشرب ..."، وكشف ماجد: "بصراحة حين أتأخر فترة عن المجيء إلى لبنان، أشعر أن شيء ما ينقصني، وحتى صديقي المقرّب يشعر بذلك، فإذا شعر إني متضايق يقول لي تعال لنذهب إلى بيروت فـ"أغير جو" وأعود، فلبنان دائماً في وجداني، وأقول الله يحمي لبنان والجيش اللبناني خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة، والله يهونها عليكم، وانشالله نرى لبنان ساطعاً باستمرار ".

وعن إمكانية تكرار تجربة التّعامل مع المخرج اللبناني فادي حداد في ألبومه الجديد، بعد أن كان له حصّة الأسد مؤخراً في أعماله، أكّد ماجد الأمر ووجه له تحية مضيفاً :" فادي من أروع الناس ومن كبار المخرجين الذين تعاملت معهم، لديه رؤية خاصة، ويتعامل باأسلوب راقٍ جداً ويحتضن الفنان ويقدّمه بطريقة جميلة ولا يزعله"، مضيفاً: فادي مبدع ومخرج كبير وله بصمة خاصّة وانشالله نكرر التّعامل باذن الله... " كذلك وجّه ماجد تحية لكل من المخرجين اللبنانيين الرائعين الذين تعامل معهم أيضاً سواء في الكليبات أو في البرامج وهم عادل سرحان، ووليد ناصيف، وباسم كريستو وعماد عبود.

وختمت باتريسيا هاشم الاتصال بإعلان ماجد المهندس أن موعد صدور الألبوم الجديد سيكون في عيد الحب المقبل أي في 14 شباط/فبراير 2015، أما العنوان فلم يختره بعد...

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"