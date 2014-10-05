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كورتني كردشيان في لقطة مؤثرة مع إبنتها

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الأحد 05-10-2014 17:08

نشرت نجمة تلفزيون الواقع Kourtney Kardashian أمس السبت صورة مؤثرة لها، وهي تنام وتحتضن إبنتها Penelope إبنة العامين.

وعلقّت Kardashian على الصورة قائلة: أنا محظوظة جداً.. ليلة سعيدة.

Kourtney التي تنتظر حالياً طفلها الثالث من حبيبها Scott Disick، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن طفلتها Penelope بدأت تغار من المولود الجديد حتى قبل ولادته، لذا فهي تحاول قدر الإمكان التعويض لها كي لا تشعر بالنقص لاحقاً، حيث أن الطفل القادم سيحتاج وقتها الكامل ورعايتها الدائمة.

يشار إلى أن Kourtney التي تسير على خطى والدتها في الحمل، تنتظر طفلها الثالث من حبيبها، لكنها حتى الآن لم تكشف عن جنس المولود، لأن كل ما يهمها هو أن يكون بصحة جيدة بغض النظر عن جنسه.

Kourtney Kardashian و Scott Disick لديهما الآن طفلين Penelope و Mason، ومن المتوقع أن تكون الأولى عروس عائلة كردشيان الجديدة.

 

 

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