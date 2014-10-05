طفل بريطاني في الثامنة يحصل على لقب “الفك المفترس”

أطلق أطفال لقب “الفك المفترس” على أحد أقرانهم في المدرسة بعد أن برز في فمه صف أسنان ثان، علما أن ذلك لم يؤثر على صحة الطفل أو على كيفية تناوله الطعام، وإن أثر على نطق مخارج الحروف.

كما يضطر الطفل البريطاني زاك براون البالغ من العمر 8 سنوات إلى بذل وقت وجهد أكثر للاعتناء بأسنانه.

من جانبهم يعرب المختصون عن حيرتهم إزاء عدم تخلص الطفل من أسنانه اللبنية حتى الآن، كما يشير هؤلاء حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم” الإلكترونية إلى أن وجود عدد كبير من الأسنان في فم الطفل يشكل صعوبة للطبيب المعالج، وينصحونه بمراجعة الاستشاريين بعد عامين أو ثلاثة.

وعلى الرغم من أن زاك يشعر بالفخر بأسنانه الكثيرة، إلا أن الحزن كان ينتابه في بعض الأحيان، حينما يرى أنه محروم من 10 بنسات يحصل عليها شقيقه وشقيقته الصغيرين مقابل كل سن يسقط من اسنانهما اللبنية، بحسب العرف المتوارث في بريطانيا.

لكن الحال تغير مؤخرا بسقوط أول سن لبني من فم زاك، ليحصل على 10 جنيهات دفعة واحدة، أملا بأن يكون سقوط هذا السن فاتحة خير تسرع من سير الأمور، كما قال والده ريتشارد براون.