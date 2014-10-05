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إسرائيل تسمح لأهالى غزة بالصلاة في المسجد الأقصى

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إسرائيل تسمح لأهالى غزة بالصلاة في المسجد الأقصى إسرائيل تسمح لأهالى غزة بالصلاة في المسجد الأقصى

مدينة القدس

سمح الجيش الإسرائيلي لمئات من الفلسطينيين من قطاع غزة بالصلاة في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ 2007 وفقا لما أعلن الأحد.

وفرضت إسرائيل قيودا مشددة على السفر خارج غزة منذ أن اجتاحت حركة حماس القطاع في 2007. ومنذ ذلك الحين، لم تسمح لسكان غزة بالصلاة في المسجد الأقصى.

وقال الجيش إن 500 من أهالي غزة عبروا إلى إسرائيل الأحد. ويتوقع أن يتبعهم 1000 آخرين في اليومين القادمين. وقال الجيش إن التصاريح محصورة على من هم فوق الستين.

ومنحت التصاريح بعد أسابيع من إنهاء إسرائيل وحماس الحرب التي دارت بينهما طيلة 50 يوما، وقتل فيها أكثر من 2100 شخص.

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