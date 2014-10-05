مرتضى للاعبي الزمالك: سنجلب مدربا يناسبكم

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الاجتماع بلاعبي الفريق الأبيض لتحفيزهم بالبحث عن بداية جديدة بالدوري المصري.

الزمالك خسر 4 نقاط في أول 3 مباريات من الموسم الجديد، بعد التعادل مع اتحاد الشرطة ثم الداخلية بعد الانتصار في الجولة الأولى على طلائع الجيش بسداسية.

الفريق بلا مدير فني بعد إقالة حسام حسن من منصب قيادة الفريق، ولازالت إدارة النادي تبحث عن خليفة أجنبي للعميد.

وقال مرتضى منصور للاعبي الزمالك: "لازال الوقت مبكرا في الموسم.. الفرص كلها مفتوحة أمامنا للعودة إلى طريق المنافسة".

وتابع "لا تقلقوا من شيء، سنجلب مدربا يناسبكم، ويناسب احتياجات الزمالك جيدا".