لاعبو بايرن يشاركون في احتفال أكتوبر فيست

(إفي): شارك اللاعبون والجهاز الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الأحد في آخر أيام احتفال "أكتوبر فيست" التقليدي للجعة في العاصمة البافارية ميونخ، وهم يرتدون الزي التقليدي لهذا الاحتفال وهو بنطال من الجلد وقميص منقوش.

ويأتي ظهور لاعبي البايرن وأعضاء جهازه الفني بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعد يوم من مشاركة الجامايكي أوسين بولت، البطل الأوليمبي وصاحب الزمن القياسي لسباقي 100 و200 متر، في هذا الاحتفال التقليدي.

ويختتم احتفال "أكتوبر فيست" العريق في نسخته الـ181 مساء اليوم، بعد أن بلغ عدد زواره 6.3 ملايين شخص، تناولوا خلال الأيام التي امتدت فعالياته فيها نحو 6.5 مليون لتر من الجعة.

ولكن عدد الزوار لهذا العام أقل من نسخة العام الماضي من "أكتوبر فيست"، والذي بلغ 6.4 ملايين شخص.