سيفيليا ينتفض ويسحق ديبورتيفو برباعية

(إفي): بعد هزيمته الثقيلة برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، انتفض سيفيليا اليوم الأحد بفوزه بأربعة أهداف لآخر أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا ضمن الجولة السابعة من البطولة.

وافتتح الكاميروني ستيفان مبيا الرباعية بهدف (ق24)، إلا أن الضيوف استطاعوا التعادل عبر البوسني هاريس مدونيانين (ق31).

ومجددا تقدم سيفيليا الذي قدم اداء رائعا مقابل ظهور هزيل للضيوف، بهدف للكولومبي كارلوس باكا (ق39)، وفي الشوط الثاني من المباراة سجل مبيا ثاني أهدافه والثالث لسيفيليا (ق57)، قبل أن يعزز فيكتور فيتولو الفوز لأصحاب الأرض (ق63).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيفيليا (ق68) أهدرها باكا ليحرم فريقه من تحقيق الخماسية ويفشل في تسجيل هدفه السادس في الليجا والتساوي مع النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ثالث هدافي الليجا.

وبفوزه الثمين اليوم قفز سيفيليا إلى المركز الثالث في ترتيب الليجا بـ16 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر وبنقطة عن فالنسيا الوصيف، فيما لا يزال ديبورتيفو لاكورونيا يتذيل الترتيب بأربع نقاط بعد خسارته لخامس مباراة له في الليجا