أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيفيليا ينتفض ويسحق ديبورتيفو برباعية

Google+ Print
سيفيليا ينتفض ويسحق ديبورتيفو برباعية سيفيليا ينتفض ويسحق ديبورتيفو برباعية

(إفي): بعد هزيمته الثقيلة برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، انتفض سيفيليا اليوم الأحد بفوزه بأربعة أهداف لآخر أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا ضمن الجولة السابعة من البطولة.

وافتتح الكاميروني ستيفان مبيا الرباعية بهدف (ق24إلا أن الضيوف استطاعوا التعادل عبر البوسني هاريس مدونيانين (ق31).

ومجددا تقدم سيفيليا الذي قدم اداء رائعا مقابل ظهور هزيل للضيوف، بهدف للكولومبي كارلوس باكا (ق39وفي الشوط الثاني من المباراة سجل مبيا ثاني أهدافه والثالث لسيفيليا (ق57قبل أن يعزز فيكتور فيتولو الفوز لأصحاب الأرض (ق63).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيفيليا (ق68) أهدرها باكا ليحرم فريقه من تحقيق الخماسية ويفشل في تسجيل هدفه السادس في الليجا والتساوي مع النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ثالث هدافي الليجا.

وبفوزه الثمين اليوم قفز سيفيليا إلى المركز الثالث في ترتيب الليجا بـ16 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر وبنقطة عن فالنسيا الوصيف، فيما لا يزال ديبورتيفو لاكورونيا يتذيل الترتيب بأربع نقاط بعد خسارته لخامس مباراة له في الليجا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع