ضبط 145 قطعة عملة أثرية بحوزة راكبة إنجليزية في مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، الأحد، من ضبط 145 قطعة عملة أثرية تعود إلى عدة عصور مختلفة بحوزة راكبة بريطانية الجنسية مخبأة داخل حقائبها قبل سفرها إلى إنجلترا.

كان ضباط الأمن قد اشتبهوا في الراكبة أثناء إنهاء غجراءات سفر ركاب الطائرة البريطانية المتجهة إلى لندن، وبتفتيش حقائبها عثر على العملات وبعرضها على لجنة الآثار بالمطار لفحصها أكدت أثريتها.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحداث الأثرية أحمد الراوي، إن العملات ترجع إلى عدة عصور مختلفة، وتبين من الفحص أن 113 قطعة منها تعود إلى عصري الملك فؤاد الأول والملك فاروق، و22 قطعة منها تعود إلى عصر السلطان حسين كامل، و3 قطع تعود إلى العصر العثماني عام 1293م عصر السلطان عبد الحميد، وقطعة واحدة تعود إلى عام 322 هجرية عصر المتوكل، بالاضافة إلى 6 قطع عملات تذكارية.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الراكبة.