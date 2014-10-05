البحرية الأميركية تنشر قوارب روبوتية مسلحة لحماية خطوطها الملاحية

أعلنت القوات البحرية الأميركية أنه ستبدأ قريبا في استخدام قوارب روبوتية مسلحة بدون بحارة، لمرافقة السفن الحربية والدفاع عنها، أثناء عبورها في خطوط بحرية حساسة.

وستغير هذه التكنولوجيا، التي تستند إلى تقنية العربات المتجولة، التي ترسلها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى كوكب المريخ، الطريقة التي تعمل بها البحرية الأميركية، وستثير تساؤلات جديدة ومخاوف حول الدور المتزايد للروبوتات في الحروب.

ونشر مكتب الأبحاث البحرية، الأحد، نتائج ما قال إنه تجربة غير مسبوقة، جرت في أغسطس، شارك فيها 13 قارب دورية روبوتي رافقت سفينة على طول نهر جيمس في ولاية فيرجينيا.

وفي سيناريو افتراضي قامت 5 من القوارب الروبوتية بحماية سفينة كبيرة، فيما أمرت 8 قوارب أخرى بالتحقيق في سفينة مشبوهة.

وقامت القوارب، التي تعمل بدون بحارة، بتطويق “الهدف” ما مكّن السفينة الأم من التحرك بأمان في المنطقة.

وكان الهدف من التجربة، التي جرت على مدى أسبوعين، “محاكاة عبور السفن من خلال مضيق”، بحسب ما صرح رئيس الأبحاث في البحرية الأميركية، ماثيو كلوندر، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا.

وقال إن المضائق في التجربة “يمكن أن تكون مضيق ملقة أو مضيق هرمز”.

وأكد أن التجربة حققت “اختراقا” يفوق ما حققته أي تجربة سابقة، مضيفا أنه من المرجح أن ترافق قوارب دورية روبوتية أخرى مماثلة سفن الحربية الأميركية، خلال عام.

قوارب تطلق النار

ولم يتم إطلاق النار خلال التجربة، إلا أن كلوندر قال إن القوارب المسيرة يمكن تزويدها بمعدات غير قاتلة، مثل الأضواء، ومكبرات الصوت، إضافة إلى رشاشات عيار 50 ملم.

ويمكن أن تطلق القوارب النار على سفينة عدو إذا أمرها البحار المشرف بأن تفعل ذلك.

وعادة ما يقوم على تشغيل قوارب الدورية، البالغ طولها 11 مترا، والتي تعرف في الجيش بأنها قوارب قوية مطاطية قابلة للنفخ، ما بين 3 إلى 4 بحارة. ولكن بعد تركيب أجهزة روبوتية فيها يمكن لبحار واحد أن يشرف على 20 منها.

واعتمد الباحثون خلال التجربة على أنظمة آمنة لتجنب أية حوادث.

وفي حال انقطع الاتصال بقارب الدورية فإنها “ستتوقف عن الحركة”، بحسب مدير البرنامج روبرت بريزولارا.

وإذا تعطل القارب، يمكن استخدام قناتي اتصال أخريين لوقفه.

وبعكس الطائرات بدون طيار، فإن القوارب الروبوتية تعمل بشكل مستقل، ويمكنها أن تنفذ التوجيهات دون أن يتحكم البشر في كل خطوة تقوم بها.