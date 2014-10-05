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بعد أن تحول إلى امرأة يريد العودة إلى رجولته

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بعد أن تحول إلى امرأة يريد العودة إلى رجولته بعد أن تحول إلى امرأة يريد العودة إلى رجولته

الرجل الذي اصبح امرأة

تحول رجل انجليزي الى امرأة برغبته بعد اجرائه عملية جراحية قبل سنوات، ويريد الآن العودة الى رجولته من جديد بعد ان عاش كامرأة عدة سنوات.

يعيش هذا الرجل، واسمه ماثيو اتونيللي، في مدينة تشيسترفيلد، وتمكن من اقناع اللجنة المختصة بأنه يشعر كالإمرأة وانه يعيش ويتصرف كامرأة، بعدها وافقت اللجنة على اجراء عملية جراحية لتحويله الى امرأة، واجريت له عام 2007 عملية جراحية، وتحول بعدها الى امرأة باسم تشيلسي – ماثيو.

والآن بعد مضي هذه السنوات، يقول انه مل وتعب من وضعه كامرأة، لذلك يرغب ان يصبح رجلا من جديد، وعليه ان يتخلص من السيليكون الذي في صدره والخضوع الى عملية جراحية معقدة لإعادة رجولته. وتكلف مثل هذه العملية 14 ألف جنيه استرليني (اكثر من 22 ألف دولار)، يتحملها دافعو الضرائب البريطانيون، في حين كلفت العملية الأولى  حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم” الإلكترونية 10 آلاف جنيه استرليني (16 ألف دولار تقريبا).

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