محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بتمهيد الشوارع بعد تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

شدد الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء بسرعة تمهيد الشوارع وترميمها بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى لأي منطقة.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بحى بولاق الدكرور، استجاب خلالها لمطالب أهالى كفر طهرمس بترميم طريق كفر طهرمس بدءاً من المساكن وحتى مؤسسة روزاليوسف، حيث تنتشر فيه الحفر والمطبات بعد توصيل الغاز الطبيعى وتتسبب في إعاقة حركة المرور وصعوبة الانتقال.

وكلف المحافظ أسامة السقعان، رئيس حى بولاق الدكرور، بالبدء فى ترميم الشارع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تفقد المحافظ أحوال النظافة العامة بالعديد من شوارع الحى منها العشرين والمساكن وعبدالعال (1) والملكة، وكلف حى بولاق الدكرور وهيئة نظافة وتجميل الجيزة برفع القمامة والمخلفات أولاً بأول مع زيادة الاهتمام بالورديات الليلية وتكثيف الحملات حول المدارس وعدم السماح للفريزة بتشويه الشارع.

شملت جولة المحافظ أيضاً مساكن شباب (2) بعد رفض الأهالي مرور خط الغاز الطبيعي بالمدينة لتغذية منطقة مدينة عامر والقطاع الشمالى ببولاق الدكرور بحجة تضررهم من مرور الخط، حيث تعهد المحافظ للأهالى بسرعة إعادة الشىء لأصله وإنجاز الأعمال فى وقت قياسى حتى لا تتأثر حياتهم اليومية جراء أعمال الحفر القريبة منهم.

وأمر المحافظ، خلال اللقاء، بعلاج أحد المواطنين بمستشفى أم المصريين لعدم قدرته على توفير مصاريف العلاج، كما استجاب لطلب مواطن آخر بتوفير دراجة بخارية بعد التأكد من انطباق الشروط وتوافر المستندات اللازمة.