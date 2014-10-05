محافظ القاهرة يحتفل بالعيد مع الأيتام بأتوبيس مكشوف

قام الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، خلال جولاته الميدانية فى ثاني أيام عيد الأضحي المبارك بزيارة دار «عبير الإسلام لرعاية الأيتام» بمدينة نصر، حيث إطمأن علي حسن معاملة الأطفال بها والبالغ عددهم 32 طفلا، ودعاهم المحافظ لجولة بأتوبيس مكشوف لزيارة معالم القاهرة، حيث زار شارع المعز ومجموعة أثار قلاوون، وإنتهت الجولة بزيارة حديقة الأزهر حيث تم تقديم الهدايا ووجبات غذائية لهم.

وأكد المحافظ حرصه علي متابعة دور الأيتام للإحتفال بالعيد مع الأولاد وإدخال البهجة إلي نفوسهم، كذلك متابعة المستشفيات والتأكد من إستعدادها الكامل خلال أجازة الأعياد لإستقبال أي حالات طارئة.

وكان المحافظ فاجئ مستشفي قلاوون للرمد بشارع المعز بزيارة خلال تواجده بالشارع حيث إستقبله الدكتور حاتم عنتر مدير عام المستشفي، أكد خلالها علي إستعداد المستشفي لإستقبال أي حالات طارئة خلال فترة الأجازات.

وأبدي المحافظ إعجابه بتنسيق المستشفي المعماري، مؤكداّ بأنها تحفة معمارية تتلائم مع طابع شارع المعز ولابد من العمل علي صيانتها من الناحية المعمارية والفنية.