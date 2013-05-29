باسم خفاجي: على مؤيدي "مرسي" ألا ينشغلوا بالتبرير في قضية "سد النهضة"

وعلى المعارضة ألا تجعل من ملف مياه النيل فرصة لكسب نقاط على حساب الرئاسة

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي منذ 7 دقائق

طالب الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية، من القوى السياسية المعارضة للرئيس ألا تجعل من ملف مياه النيل فرصة لكسب نقاط على حساب الرئاسة، بل عليهم أن يتكاتفوا مع الرئيس والحكومة ليكون موقف مصر موحدا قاطعا واحدا، مؤكدا أنه يتعين على محمد مرسي الآن أن يتقدم بمبادرة لحشد كل القوى الوطنية لرفض العبث بالأمن القومي المصري حول النيل.

كما طالب خفاجي، في بيان أصدره اليوم، من مؤيدي الرئيس ومسانديه ألا ينشغلوا بالتبرير فقط في مسألة تخص عبث إثيوبيا بالأمن القومي المصري، وأن يهتموا بأن يكون موقف الرئاسة المصرية صحيحا تاريخيا وليس ضعيفا.

ووجه رسالة للقوات المسلحة، مفادها أن تطلق إشارة تثبت أن مصر قادرة على حماية أمنها، الذي تبدأ حدوده من منابع النيل، مؤكدا أن الرسالة ستكون عظيمة الأثر والقيمة في هذا الوقت.