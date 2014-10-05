مدير أمن سوهاج : أنا المسئول عن التعديلات المرورية الجديدة

قال اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إنة هو المسئول عن التعديلات المرورية والمسارات الجديدة بشوارع 15 مايو والتحرير والزهراء، وذلك لكثرة الملفات التى تصنع تكدسات مرورية على طول تلك الشوارع، والهدف كان هو مصلحة الجميع.

ووأضاف “صابر” فى تصريحات خاصة لـ”أونا”، أنه قرر اجراء لقاءات مع عدد من مواطنى المحافظة بعد تعدد شكاوى المواطنين من تلك التعديلات وتسببها فى اختناقات مرورية عديدة بتلك المنطقة و استغلال سائقى التاكسى لتلك التعديلات فى رفع التسعيرة على المواطنين، مشيرًا إلي أنه سوف يستمع ويناقش الشكاوى والمقترحات، وسيتم إقرار التعديلات التى تلقى قبول المواطنين.