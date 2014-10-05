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بالفيديو والصور .. عمال النظافة : أكل العيش فى العيد مُر

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بالفيديو والصور .. عمال النظافة : أكل العيش فى العيد مُر بالفيديو والصور .. عمال النظافة : أكل العيش فى العيد مُر

رصدت عدسات وكالة “ONA” للأنباء عمال النظافة وتجميل الحدائق التابعين للهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة” أثناء عملهم فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك من دون أجازة .

وأوضح أحد العاملين أن عملهم يستوجب عليهم العمل خلال أيام العيد دون أجازات وهم مجبرين لأن “لقمة العيش” تستوجب عليهم القبول بذلك الوضع والرضا بقبول أجازة بديلة بعد انتهاء أيام العيد .

واشتكى بعض العمال من مشكلة عدم تعيينهم بالهيئة على الرغم من العمل بها من أكثر من 20 عام دون النظر فى تعيينهم وعدم وجود رعاية صحية وتأمين لهم .
> “المراسل : عمر عبدالناصر”

 

 

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