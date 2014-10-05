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«الري» تتلقى مليونى جنيه تبرعات لصندوق «تحيا مصر»

  • مصر
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تلقت وزارة الموارد المائية والرى نحو مليونى جنيه حتى الآن تبرعات من مقاوليها من أجل دعم صندوق «تحيا »، استجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين ورجال الأعمال لدعم الاقتصاد الوطنى.

وصرح مصدر مسؤول بالوزارة الأحد بأنه استمراراً لحملة تبرعات المقاولين بوزارة الموارد المائية والرى، قام أحد مقاولى الوزارة بالتبرع من مستحقاته لدى الوزارة عن العمليات التى يقومون بها وذلك دعما لإقتصاد مصر.

جدير بالذكر أن عدد من مقاولي الوزارة قاموا فى وقت سابق بالتبرع بنحو مليون و600 الف جنيه من مستحقاتهم لدى الوزارة عن العمليات التى يقومون بها وذلك دعما لإقتصاد مصر.

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