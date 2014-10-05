إقبال على الحدائق والمتنزهات بالمحافظات في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت الحدائق والمتنزهات في عدد من المحافظات إقبالا شديدا من المواطنين صباح الأحد، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خرجوا للاستمتاع بقضاء العيد بعد أن قضوا اليوم الأول فى ذبح الأضاحى وتوزيع اللحوم وزيارة الأهل والأقارب.

ففى مدينة القناطر الخيرية، سجلت الحدائق العامة إقبالا كبيرا حيث فتحت أبوابها بالمجان للزوار من قرى ومدن القليوبية والمحافظات المجاورة، وفضل الشباب الاستمتاع بالنيل وركوب اللنشات النيلية وتشكيل مجموعات للرقص والغناء على أنغام الموسيقى.

وفى مدينة بنها، استقبلت مناطق كورنيش النيل وحدائق المدينة وحديقة صقلية عددا كبيرا من أبناء المدينة وظهرت الأسر بشكل ملحوظ، خاصة من سكان القرى المجاورة للمدينة وافترشوا المسطحات الخضراء للاستمتاع بالعيد، حيث نجحت أعمال التطوير بمنطقة الكورنيش فى زيادة أعداد الزائرين، خاصة الأطفال الذين يتوافدون طوال أيام العيد على المتنزهات ومناطق الألعاب على الكورنيش.

من جانبه، تابع المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، غرفة العمليات المشكلة بمدينة القناطرالخيرية، مشيرا إلى أن القناطر بدأت تستعيد ثقة عشاقها من جديد بعد أعمال التطوير الملحوظ بالحدائق وتقديم الخدمات .

وفي محافظة العريش، توجه آلاف المواطنين إلى شاطئ البحر والحدائق العامة والمتنزهات والقرى السياحية بشمال سيناء للاحتفال بالعيد، تزامنا مع تقديم الفرق الفنية والموسيقية عروضها الترفيهية والغنائية والموسيقية احتفالا بالمناسبة.

وفي كفرالشيخ، شهدت المتنزهات والحدائق العامة فى مدينة كفرالشيخ وحديقة الحيوان ومصيف بلطيم ومدينة دسوق فى ثانى أيام العيد توافد المئات من الشباب والفتيات والعائلات، احتفالا بالعيد والاستمتاع بالجو والألعاب الترفيهية.

فيما كثفت مديرية الأمن عدد سيارات النجدة التى تجوب الشوارع لتأمين المحتفلين وضبط أي حالات تحرش للفتيات حتى ينعم الجميع بجو الاحتفالات.