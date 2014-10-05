«التلاوي» تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة

تلقت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، دعوة من السفير شاهين عبد اللايف، سفير أذربيجان بالقاهرة، للمشاركة فى الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية دول منظمة التعاون الإسلامى، المقرر عقده خلال الفترة 20-21 أكتوبر الجاري بأذربيجان.

جاء ذلك خلال استقبال «التلاوى» للسفير الأذربيجانى، حيث أوضحت له حقوق المرأة المصرية فى الدستور الجديد ومن بينها تخصيص كوتة للمرأة بالمحليات.

كما أشارت إلى مشروعات المجلس ومن بينها تدريب 50 ألف سيدة، ووضع مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، علاوة على قيام المجلس بإجراء مقابلات مع مرشحات البرلمان تمهيداً للانتخابات البرلمانية.

من جانبه، أشار السفير الاذربيجانى إلى أن التعليم فى بلاده إلزامى حتى المرحلة الثانوية ويدفع الطالب الرسوم فى حالة الرسوب فقط، موضحا أن بلادة حققت إنجازاً كبيراً وهو خفض نسبة الفقر من 49% إلى 5% خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأكد أن هناك نسبة مرتفعة للتبادل التجارى بين مصر وأذربيجان وأن هناك تعاونا اقتصاديا منذ القدم حيث أسهمت أذربيجان فى بناء السد العالى.