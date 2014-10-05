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بريطانيا تحقق في انتهاك مقاتلتين إسبانيتين للمجال الجوي لجبل طارق

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قالت وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، إن السلطات تحقق فيما إذا كانت طائرتان عسكريتان أسبانيتان انتهكتا المجال الجوي البريطاني فوق جبل طارق الشهر الماضي.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة طويلة من المشاحنات الدبلوماسية بين بريطانيا وإسبانيا بسبب منطقة جبل طارق التي تم التنازل عنها لبريطانيا قبل نحو 300 عام لكن مدريد تسعى الآن لاستعادة السيادة عليها.

وذكرت متحدثة باسم الخارجية البريطانية أن الوزارة تحقق في حادث يتعلق بتحليق مقاتلتين اسبانيتين على مقربة من طائر تجارية كانت تستعد للهبوط يوم 19 سبتمبر. وقالت الوزارة في بيان إن سلطات المراقبة الجوية في جبل طارق تأكدت من أن المقاتلتين كانتا على مسافة آمنة من الطائرة التجارية.

وأضاف البيان «نواصل التحقيق في الحادث للتأكد مما إذا كان ضمن الحق القانوني في العبور».

واتهمت بريطانيا فيما سبق زوارق البحرية الإسبانية بدخول المياه الاقليمية لجبل طارق مما دفعها إلى استدعاء السفير الإسباني في لندن.

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