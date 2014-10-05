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بدء التصويت في الانتخابات العامة في البرازيل

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابه، الأحد، في البرازيل ليدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات العامة، حيث يختارون رئيسا وحكاما للولايات وأعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

وفي السباق الرئاسي تبدو الرئيسة ديلما روسيف، التي تسعى لإعادة انتخابها، الأوفر حظا للفوز، ولكنها على الأرجح لن تصل إلى أغلبية 50% من الأصوات اللازمة لحصولها على فترة رئاسية جديدة من الجولة الأولى.

ويتنافس على المركز الثاني بعد روسيف كل من الناشطة الحقوقية مارينا سيلفا، ومرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي ايسيو نيفيس، ليخوض أحدهما جولة الإعادة المقررة في 26 أكتوبر أمام روسيف حسب المتوقع .

ومع وجود النظام الإلكتروني للتصويت، من المتوقع أن تكتمل عملية الفرز تقريبا خلال ساعات التصويت. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الكشوف حوالي 143 مليون شخص من إجمالي حوالي 200 مليون نسمة في البرازيل.

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