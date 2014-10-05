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المطرب المصري العالمي ديميس روسوس في القاهرة والإسكندرية هذا الشهر

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المطرب المصري العالمي ديميس روسوس في القاهرة والإسكندرية هذا الشهر المطرب المصري العالمي ديميس روسوس في القاهرة والإسكندرية هذا الشهر

المطرب ديميس روسوس

يقوم المطرب العالمي مصري المولد ديميس روسوس بإحياء حفلين هذا الشهر فيعود في السابع والعشرين من أكتوبر إلى مسقط رأسه الإسكندرية حيث ولد عام 1949 لأبوين يونانيين ليحي حفلا كبيرا في دار الأوبرا بالأسكندرية بمصاحبة أوركسترا القاهرة الفلهرمونية تحت رعاية قنصلية اليونان في الإسكندرية وبنوك وشركات وفنادق مصرية.
> وذكر موقع “إفنتس فور يو” الإلكتروني المعنى بتنظيم الحفلات الموسيقية في والراعي الرسمي لهذا الحفل أن ديميس روسوس سوف يحي حفلا آخر في القاهرة في التاسع والعشرين من أكتوبر في بورتو كايرو حيث يشدو بأحلى وأجمل أغنيات الذكريات التي حفرت في ذاكرة الموسيقى وألهبت القلوب وألهمت المطربين والموسيقيين لأجيال عديدة.

أ ش أ

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