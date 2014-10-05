أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

هجوم لمسلحين على موقع لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية وأنباء عن قتلى

Google+ Print
هجوم لمسلحين على موقع لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية وأنباء عن قتلى هجوم لمسلحين على موقع لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية وأنباء عن قتلى

ارشيفية

هاجم مسلحون موقعاً تابعاً لـ”حزب الله” عند الحدود اللبنانية – السورية في منطقة عسال الورد، حيث دارت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف المسلحين بحسب معلومات أولية.

كما أفادت المعلومات بأن “اشتباكات عنيفة دارت في جرود بلدة بريتال اللبنانية خلال محاولة توغّل المسلّحين في اتجاه قرى البقاع اللبناني من جهة عرسال، فتصدّت لهم عناصر من حزب الله”.

وأفادت المعلومات بوقوع ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻨﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ’’ﺩﺍﻋﺶ’’ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻝ’’ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ’’ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻴﺮ – ﺟﺮﻭﺩ ﺑﺮﻳتال (الجرود هو المناطق الجبلية الجرداء التابعة للبلدة).

وفي جنوب لبنان.. اطلقت دورية اسرائيلية النار باتجاه نقطة مراقبة للجيش اللبناني في منطقة سدانة عند تخوم مزارع شبعا مما تسبب بجرج جندي”.

وأفادت معلومات بأن “الجيش اللبناني قد رد بالمثل على مصادر النيران”، ويسود المنطقة حالة من الترقب والحذر.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا