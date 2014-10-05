هجوم لمسلحين على موقع لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية وأنباء عن قتلى

هاجم مسلحون موقعاً تابعاً لـ”حزب الله” عند الحدود اللبنانية – السورية في منطقة عسال الورد، حيث دارت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف المسلحين بحسب معلومات أولية.

كما أفادت المعلومات بأن “اشتباكات عنيفة دارت في جرود بلدة بريتال اللبنانية خلال محاولة توغّل المسلّحين في اتجاه قرى البقاع اللبناني من جهة عرسال، فتصدّت لهم عناصر من حزب الله”.

وأفادت المعلومات بوقوع ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻨﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ’’ﺩﺍﻋﺶ’’ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻝ’’ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ’’ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻴﺮ – ﺟﺮﻭﺩ ﺑﺮﻳتال (الجرود هو المناطق الجبلية الجرداء التابعة للبلدة).

وفي جنوب لبنان.. اطلقت دورية اسرائيلية النار باتجاه نقطة مراقبة للجيش اللبناني في منطقة سدانة عند تخوم مزارع شبعا مما تسبب بجرج جندي”.

وأفادت معلومات بأن “الجيش اللبناني قد رد بالمثل على مصادر النيران”، ويسود المنطقة حالة من الترقب والحذر.

أ ش أ