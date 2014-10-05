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اليوم.. “بلاك تيما” و “سوني رحالة” في ساقية الصاوي

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اليوم.. “بلاك تيما” و “سوني رحالة” في ساقية الصاوي اليوم.. “بلاك تيما” و “سوني رحالة” في ساقية الصاوي

فريق بلاك تيما

يحيي فريق “بلاك تيما” حفلا غنائيا مساء اليوم “الأحد”بساقية عبد المنعم الصاوي الثقافية بالزمالك.
> وقال أحمد عبد الجواد المسئول الإعلامي للساقية للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الفريق سيقدم حفلين على مسرح قاعة النهر الحفل الأول يبدأ الساعة الخامسة مساء،ثم يليه الحفل الثاني في الثامنة مساء.
> جدير بالذكر أن أولى حفلات فريق “بلاك تيما” كانت في الساقية، وقد احتفل الفريق خلال سبتمبر الماضي مع جمهوره هناك بمرور عشر سنوات على بدايته،ويعمل الفريق الأن على الإنتهاء من ألبومه الثاني المقرر طرحه بالأسواق قريبا.
> ويحيي الفنان “سوني رحالة” حفلا غنائيا غدا “الأثنين” الساعة الثامنة مساء على مسرح قاعة النهر.
> جدير بالذكر أن البداية الحقيقية للفنان حسين حمدي الشهير بسوني رحالة كانت في السادس من مارس عام 2007 عندما كون فريقه “One Way Crew” ليقدم من خلاله أغنيات موسيقى الراب والهيب هوب،إلى أن قرر سوني رحالة أن يستقل بذاته ويقدم رسالته الفنية مستقلا.

 

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