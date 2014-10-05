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اليوم .. السويسرية بريجبيت شيلد خنيخت تقدم حفلا ساهرا بمشاركة الطنبورة

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اليوم .. السويسرية بريجبيت شيلد خنيخت تقدم حفلا ساهرا بمشاركة الطنبورة اليوم .. السويسرية بريجبيت شيلد خنيخت تقدم حفلا ساهرا بمشاركة الطنبورة

 

أرشيفية

تقدم الفنان السويسرية بريجبيت شيلد خنيخت في الساعة التاسعة مساء اليوم”الخميس”على مسرح الضمة بحي عابدين حفلا غنائيا بمشاركة فرقة “الطنبورة “البورسعيدية.
> وتصدح بريجبيت شيلد خنيخت في الحفل بمجموعة من أغاني الطنبورة الشهيرة،كما تقدم أيضا مجموعة من أغانيها الخاصة على نغمات آلة السمسمية،وذلك بالتشارك مع نخبة من أفضل الفنانين الشعبيين في والعالم على رأسهم عازف السمسمية الشهير محسن العشري وعملاق الطنبورة سيد الجيزاوي،ومرسي لاشين ومسعد القص ويحيى الجندي وجمال عوض وسيد عزام،كما تغنى فرقة الطنبورة في الحفل مجموعة من أغاني المقاومة الشعبية والبحر والصيادين،بالإضافة لأدوار الضمة القديمة،كما يرقصون رقصة البمبوطية الشهيرة والتي يشاركهم فيها الفنان زكريا ابراهيم بالرقص والغناء.
> من ناحية آخرى مازالت فرقة”الطنبورة”تعيش أصداء مهرجان “ونس”الدولي الأول لموسيقى الفلكلور،حيث تجرى الآن العديد من التعاقدات للجولات الفنية العالمية،حيث يتم الإعداد لجولة فنية في فرنسا بالاتفاق مع المنتج العالمي”يورك بينو سيت”الذي حضر المهرجان كضيف شرف،بالتعاون مع شركة”ثيرتي أي بي أس”الإنجليزية لصاحبها وشريك المصطبة”مايكل ويت وود”.
> وقال الفنان زكريا إبراهيم مؤسس مركز المصطبة للموسيقى الشعبية ورئيس مهرجان”ونس”أنه بعد النجاح الإعلامي الباهر للمهرجان فإنه يجرى حاليا الإستعداد لإنهاء ألبوم فرقة”نوبانور”العالمي “دامنيشين” من تمويل مؤسسة آفاق،حيث يعقبه جولة فنية للفرقة في فرنسا وإنجلترا والتي قد تتزامن مع جولة الطنبورة في فرنسا.

أ ش أ

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