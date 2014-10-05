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إحراق 10 محولات كهرباء بالفيوم وانقطاع التيار 12 ساعة

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إحراق 10 محولات كهرباء بالفيوم وانقطاع التيار 12 ساعة إحراق 10 محولات كهرباء بالفيوم وانقطاع التيار 12 ساعة

محولات كهرباء

قام مجهولون بإحراق 10 محولات كهرباء بقرى مركز يوسف الصديق بالفيوم فى الساعات الأولى من الصباح مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن تلك القرى لمدة 12 ساعة متواصلة .

وقال المهندس حسين الصباغ وكيل وزارة الكهرباء بالفيوم أنهم تلقوا إشارة فى الثانية من صباح اليوم بانقطاع التيار الكهربائى عن عدد من القرى والعزب التابعة لها بمركز يوسف الصديق نتيجة قيام مجهولين بضرب 10 محولات كهرباء بقرى والى ميزار والصبيحى وتونس بأعيرة نارية ،مشيرا إلى أنه تم إرسال فريق من الصيانة إلى تلك القرى وتمكنوا من إعادة التيار الكهربائى إلى القرى والعزب التابعة لها بعد أكثر من 8 ساعات عمل متواصلة .

وأكد مصدر أمنى أن العناصر التى قامت بضرب محولات الكهرباء تم تحديدها ومعروفون بالاسم وأن هناك حملات أمنية خرجت لإلقاء القبض عليهم ولم تتمكن من ذلك ، مشيرا إلى أنهم يتبعون تنظيم الإخوان المسلمين خاصة بعدما قاموا بضرب المحولات فى نفس التوقيت بقرى مركز يوسف الصديق .

وشدد على أن تلك العناصر سوف يتم إلقاء القبض عليها فى غضون ساعات قليلة بعدما تم تحديد هويتهم .

وأكد عدد من أهالى قرية الصبيحى أنهم فوجئوا فى الثانية من صباح اليوم بانقطاع التيار الكهربائى بعدما سمعوا دوى لطلقات نارية أطلقت باتجاه 3 محولات بالقرية ، مشيرين إلى أن انقطاع التيار الكهربائى استمر لمدة 12 ساعة متواصلين ولم تأتى إليهم الكهرباء سوى عصر اليوم .

وقالوا أن الكهرباء تم قطعها فى قرى الصبيحى ووالى ميزار بعد ضرب 4 محولات بهذه القرية وتونس ومفارق قارون والجواهرجى وقيم والناموس وأيوب ورومح والعديد من القرى الأخرى بالمركز .

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