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روسيا تطلق أقمار صناعية جديدة للإنذار المبكر عن الهجمات الصاروخية

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روسيا تطلق أقمار صناعية جديدة للإنذار المبكر عن الهجمات الصاروخية روسيا تطلق أقمار صناعية جديدة للإنذار المبكر عن الهجمات الصاروخية

تخطط روسيا لإطلاق عدد من الأقمار الاصطناعية الخاصة بالإنذار المبكر عن الهجمات الصاروخية في السنة المقبلة.

ويقول المدير العام لمعهد هندسة الراديو، رئيس مصممي المنظومة، “سيرغي بويف”، تجري حاليًا عمليات تصميم منظومة فضائية موحدة، تصبح في المستقبل قافلة فضائية للإنذار المبكر عن الهجمات الصاروخية، مضيفًا أن هذه الأقمار الجديدة تتصف بمواصفات مبتكرة، وكانت نتائج الاختبارات الأولية مشجعة.

وحول تأثير العقوبات المفروضة على روسيا، أشار “بويف”، إلى أنها لا تؤثر بشكل جدي في مواعيد إطلاق هذه الأقمار ونوعيتها، وقال “منذ زمن ونحن نعمل من أجل إنشاء قاعدة للمكونات الإلكترونية، وآمل أن نتمكن من استخدام منتجاتنا بدلا من المستوردة في هذا المشروع”.

 

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