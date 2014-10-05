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ضبط عملات أثرية مع راكبة بمطار القاهرة

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ضبط عملات أثرية مع راكبة بمطار القاهرة ضبط عملات أثرية مع راكبة بمطار القاهرة

 

مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد من ضبط 145 عملة آثرية تعود إلى عدة عصور مختلفة كانت بحوزة راكبة بريطانية الجنسية مخبأة داخل حقائبها قبل سفرها إلى إنجلترا.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة البريطانية المتجهة إلى لندن اشتبه ضباط الأمن في الراكبة، وبتفتيش حقائبها عثر على العملات، وبعرضها على لجنة الآثار بالمطار لفحصها أكدت أثريتها.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحداث الآثرية أحمد الراوي إن العملات ترجع إلى عدة عصور مختلفة، حيث تبين من الفحص أن هناك 113 عملة تعود إلى عصر الملك فاروق الأول وفؤاد الأول، و22 قطعة إلى عصر السلطان حسين كامل، و3 عملات إلى العصر العثماني عام 1293 م عصر السلطان عبد الحميد، وعملة واحدة تعود إلى عام 322 هجرية عصر المتوكل، بالإضافة إلى 6 عملات تذكارية.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكبة.

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