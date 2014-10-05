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أقراص لمكافحة الإدمان على الكحول

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أقراص لمكافحة الإدمان على الكحول أقراص لمكافحة الإدمان على الكحول

قد تبدأ السلطات الإنجليزية بمكافحة الإدمان على المشروبات الكحولية باستخدام أقراص توزع على المدمنين.

وحسب المشروع الجديد للمعهد الوطني للصحة والخدمات الطبية، فإن كل من يتناول نصف زجاجة نبيذ و1.5 ليتر من الجعة خلال فترة المساء، تقدم له أقراص خاصة لمكافحة الإدمان.

أطلق على هذه الأقراص اسم “Selincro” و “Nalmefene”. وحسب المشروع المقترح يمكن أن يحصل 600 ألف مواطن عليها، وأكد الأطباء فعالية الأقراص في كبح الرغبة التي تتطور في الدماغ بتناول الكحول.

كما أعطى المشروع الحق للأطباء في سؤال أي مريض بخصوص تناوله المشروبات الكحولية، حتى في حالة مراجعته للطبيب لأسباب أخرى لا علاقة لها بالكحول، هذه الأقراص تستخدم حاليًا في اسكتلندا، حيث يبلغ سعر القرص الواحد 3 جنيهات استرلينية، أما في إنجلترا فسوف يقرر استخدامها من عدمه بصورة نهائية في شهر نوفمبر المقبل.

ويكلف هذا المشروع الخزينة 288 مليون جنيه استرليني سنويًا.

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