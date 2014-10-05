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توافد الآلاف على حدائق كفر الشيخ والمحافظ يأمر برفع الأعلام احتفالا بأكتوبر

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توافد الآلاف على حدائق كفر الشيخ والمحافظ يأمر برفع الأعلام احتفالا بأكتوبر توافد الآلاف على حدائق كفر الشيخ والمحافظ يأمر برفع الأعلام احتفالا بأكتوبر

احتفالات العيد بكفرالشيخ

احتفل الألاف من أبناء مدن وقري المحافظه باليوم الثاني لعيد الأضحي المبارك في الحدائق العامه والمتنزهات.

وفتحت حديقة صنعاء في مدينة كفرالشيخ أبوابها للمواطنين ، وحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق وإدفينا بمطوبس ، ومصيف بلطيم بكافة شواطئه كان كامل العدد.

كما توافد الألاف من المواطنين بمدينة دسوق على الألعاب النيليه في فرع رشيد المطل علي المدينه ، وتم فتح متحف وأثار بوتو بإبطو التابعه لمركز دسوق للمواطنين.

كان المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بفتح أبواب الحدائق العامة والمتنزهات أمام المواطنين في العيد ، وأمر رؤساء المراكز والمدن برفع الأعلام وإنارة واجهات المنشآت الحكومية بمناسبة احتفالات عيد الأضحي المبارك والسادس من اكتوبر المجيدة.

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