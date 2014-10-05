رئيس الجمارك : تزويد المنافذ بأجهزة الفحص بالأشعة قبل 30 يونيو المقبل

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات مناقصة شراء أجهزة الفحص بالأشعة التي تتطلبها خطط المصلحة .. مشيراً إلى أنه سيتم تزويد جميع المنافذ بالأجهزة قبل 30 يونيو المقبل، مع ربط المنافذ الجمركية إلكترونيا وتوحيد قاعدة البيانات وزيادة التنسيق مع الجهات الخارجية.

وأضاف عبد العزيز، في تصريح له اليوم الأحد، أن من ضمن خطط تطوير العمل بالمصلحة تطوير المراكز اللوجستية التابعة للمصلحة، والتنسيق مع هيئات الموانىء لسرعة إنجاز العمل مع قيام القطاعات الفنية المتخصصة بالمصلحة بمد المراكز اللوجستية بالمعلومات لتحسين أدائها في تحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، مما سيساعد على سرعة الإفراج عن الرسائل الواردة، وبالتالي تخفيض التكاليف التي يتحملها المستوردين بما ينعكس على تخفيض أسعار السلع للمواطنين.

أ ش أ