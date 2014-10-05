محافظ الوادي الجديد يضع أكليل الزهورعلى النصب التذكارى ويكرم أسر الشهداء

قام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد برافقة القيادات الأمنية والعسكرية لمحافظة الوادي الجديد بوضع أكليل من الزهور علي النصب التذكاري أمام ديوان عام المحافظة تقديرًا لشهداء لحرب أكتوبر المجيد .

كما قام عشماوي بتكريم أسر شهداء ومصابي الحرب والمحاربين القدامى وتقديم الهدايا العينية والمادية لهم مؤكدًا أن الدولة لم ولن تنسي أبطالها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الأراضي المصرية من الاحتلال الصهيوني .

وفي ختام الإحتفالية قال عشماوي إن ذكرى انتصارات أكتوبر تأتي لما تركته هذه الحرب العظيمة في نفوسنا بالعزة والكرامة وأن هذه النصر العظيم حقق السلام الذى لا يأتي من فراغ ولا يستمر الا بقوة تحميه وأن هذا اليوم ليس مجرد ذكري فقط بل هو يوم الوفاء للشهداء والمصابين وتقديرًا لهذا الجيل الذهبي من أبناء شعب مصر الذي أبى الانحناء للهزيمة وقدم التضحيات في ملحمة بطولية من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة لذلك وجب علينا تكريمهم لما تركوه من أثر كبير على المستوي الاقليمي والدولي .