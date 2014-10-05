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النيابة تطلب التحريات فى واقعة سرقة الفنانة دنيا سمير غانم

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النيابة تطلب التحريات فى واقعة سرقة الفنانة دنيا سمير غانم النيابة تطلب التحريات فى واقعة سرقة الفنانة دنيا سمير غانم

 

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تعرض الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامى رضوان للسرقة داخل إحدى الفنادق بمصر الجديدة، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الجناه.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من الإعلامي رامي رضوان يفيد بتعرضه للسرقة هو وزوجته أثناء تواجدهما فى أحد الفنادق بمصر الجديدة لحضور حفل زفاف أحد أصدقائهما.

وأضاف فى المحضر بأنه قام بحجز إحدى الغرف داخل الفندق، وأثناء ذلك اكتشفوا سرقة هواتفهم المحمولة وجهاز “أي باد” ومبلغ 7 ألاف جنيه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 21148 لسنة 2014 وتمت احالته الى النيابة التى تباشر التحقيق.

 

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