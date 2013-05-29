أخبار عاجلة

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

مليون ونصف مشاهد على "يوتيوب" لطلب أحلام وجبة كنتاكي في "آرب أيدول"

Google+ Print
مليون ونصف مشاهد على "يوتيوب" لطلب أحلام وجبة كنتاكي في "آرب أيدول" مليون ونصف مشاهد على "يوتيوب" لطلب أحلام وجبة كنتاكي في "آرب أيدول"

كتب : فاطمة النشابي منذ 3 دقائق

وصل عدد مشاهدي الفيديو الخاص بالفنانة أحلام، في حلقة برنامج "آراب أيدول"، والذي يعرض على شاشتي "الحياة وإم بي سي" عندما طالبت بوجبة "كنتاكي"، إلى مليون ونصف مشاهد، عبر القناة الرسمية للبرنامج على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال أسبوع من عرض الحلقة.

كانت أحلام أعلنت عقب انتهاء المتسابق اللبناني، زياد خوري من أداء أغنيته، بأنها ترغب في الحصول على وجبة "كنتاكي"، وقالت: "أنا باقول لكنتاكي سأعمل عليكم حملة على تويتر الخاص بي، إن لم تأتوا لي بوجبة"، وتابعت "لو مافي كنتاكي في الفندق سأفعل مشاكل كبيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً