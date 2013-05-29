مليون ونصف مشاهد على "يوتيوب" لطلب أحلام وجبة كنتاكي في "آرب أيدول"

كتب : فاطمة النشابي منذ 3 دقائق

وصل عدد مشاهدي الفيديو الخاص بالفنانة أحلام، في حلقة برنامج "آراب أيدول"، والذي يعرض على شاشتي "الحياة وإم بي سي" عندما طالبت بوجبة "كنتاكي"، إلى مليون ونصف مشاهد، عبر القناة الرسمية للبرنامج على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال أسبوع من عرض الحلقة.

كانت أحلام أعلنت عقب انتهاء المتسابق اللبناني، زياد خوري من أداء أغنيته، بأنها ترغب في الحصول على وجبة "كنتاكي"، وقالت: "أنا باقول لكنتاكي سأعمل عليكم حملة على تويتر الخاص بي، إن لم تأتوا لي بوجبة"، وتابعت "لو مافي كنتاكي في الفندق سأفعل مشاكل كبيرة".